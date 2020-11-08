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محافظات

استعدادًا للسيول.. محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد وتجهيز مشروع صقر لمجابهة الأزمات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:53 م
محافظ أسوان : رفع
محافظ أسوان : رفع درجة الإستعداد وبروفة لمشروع التدريب صقر
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية لرفع درجة الإستعداد والتجهيز الجيد للبروفة العملية ونماذج المحاكاة من خلال القيام بتجربة إصطفاف المعدات بمختلف الوحدات المحلية للإطمئنان على جاهزيتها وذلك إستعدادًا لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك صقر ( 68 ) لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة فى الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم وذلك بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى من أجل مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتقلبات الطقس لفصل الشتاء وخاصة مع إحتمالية سقوط الأمطار الرعدية والسيول.

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وشدد أشرف عطية على مسئولى الجهات المختلفة بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل التعامل الفعال والإيجابى بشكل فورى ومتناسق فى حالة حدوث أى أمطار أو سيول للحد من تداعياته وتخفيف أضرارها حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما كلف المحافظ بضرورة تمام جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، فضلًا عن مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بأن هناك استعدادات متواصلة تقوم بها أجهزة الإدارة بالتعاون مع الجهات المختلفة للتدخل السريع مع أى أحداث طارئة.

ولفت محمد على إلى أنه تم تنفيذ أعمال المراجعة الكاملة لمخرات السيول و البرابخ أسفل الطرق السريعة والسكك الحديدية بإجمالى 36 مخر صناعى و 23 سد حماية وحاجز ترابى و 13 بحيرة صناعية.
استعدادًا للسيول.. محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد وتجهيز مشروع صقر لمجابهة الأزمات
استعدادًا للسيول.. محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد وتجهيز مشروع صقر لمجابهة الأزمات
استعدادًا للسيول.. محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد وتجهيز مشروع صقر لمجابهة الأزمات
استعدادًا للسيول.. محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد وتجهيز مشروع صقر لمجابهة الأزمات
استعدادًا للسيول.. محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد وتجهيز مشروع صقر لمجابهة الأزمات

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