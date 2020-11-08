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تعليم

انطلاق حملة القضاء على الطفيليات المعوية في مدارس أسوان

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شاذلى عبد الفتاح
انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية للأطفال ومن المقرر أن تستمر حتى 19 نوفمبر القادم لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدارس حكومي وخاص وأزهري بنطاق محافظة أسوان بعقار" المبندازول".

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن تنفيذ ذلك يأتي في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، والتي تستهدف تجريع 995 ألف تلميذ وتلميذة "748 ألفا و992 تلميذًا بمدارس الريف و246 ألفا و8 تلاميذ بمدارس الحضر" من خلال 557 فريقا مشاركًا.

وقال إيهاب حنفي، إن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، وأن عقار "المبندازول" آمن وفعال ضد الديدان المعوية، وهو قرص واحد فى الجرعة بالمجان ولا توجد له أي آثار جانبية وقابل للمضغ، وذو طعم مقبول وتحت إشراف طبى كامل، كما أن للحملة مردودا إيجابيا بالغا على صحة التلاميذ ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية الهامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتنفيذ الحملة وضرورة وجود منسق بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع، حيث يتم تكثيف برامج التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج، والتأكيد على انتظام حضور التلاميذ بالمدارس خلال فترة الحملة.

وتواصل إدارة الثقافة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد على مدير الإدارة تنظيم سلسلة ندوات التوعية عن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا وذلك داخل عدد من المدارس على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان.

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