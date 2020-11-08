الرئاسة الجزائرية: تحسن حالة الرئيس تبون الصحية

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، تحسن حالة الرئيس عبد المجيد تبون الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ويوم الثلاثاء الماضي قالت الرئاسية إن تبون أصيب بفيروس كورونا وإنه "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة".





وأضافت الرئاسة في بيان لها: "الفريق الطبي يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".





وكان التلفزيون الجزائري أفاد الأسبوع الماضي بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى وخضوعه للحجر الصحي.



