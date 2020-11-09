ديفيد سيزا: تواجد مؤمن زكريا في تشكيل الأهلي أمر أساسي.. فايلر كان يتمنى عودته

وقال ديفيد سيزا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لقد رأيت مؤمن زكريا في الأهلي 3 مرات وتحدث معه وتمنيت له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.