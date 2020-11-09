تساعد على النوم بانتظام.. تمارين صباحية سهلة لكبار السن.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، اليوم الاثنين، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بكبار السن .





وأضاف حسام أبو هاشم ، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هناك تمارين مهمة جدًا مهمة للقلب وللجسم بالكامل ، ومهمة للسيدات والرجال من كبار السن ، لمعالجة الأرق والشفاء من العديد من الأمراض.





وأفاد أن كبار السن من أهم الأعمال التى تحتاج إلى التمارين، متابعا أنه فى هذه السن يكون هناك الكثير من الأعراض ومنها عدم الانتظام فى النوم، حيث أن هذا له علاقة بعدم القيام بالتمارين الرياضية لهم.





وأشار إلى أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تحسين حالة الجسم ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لكبار السن ، لرفع كفاءة عمل الأجهزة بالجسم ، والاستشفاء ، ومحاربة الكسل.



