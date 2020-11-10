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رياضة

أخبار الرياضة.. الكاف يحسم الجدل بشأن حضور الجماهير نهائي الأبطال.. صفقة الأهلي الجديدة خالية من كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:16 م
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

دعم أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، والده مرتضى منصور، بعد خسارته في انتخابات مجلس النواب 2020.

كشفت مصادر خاصة عدم صدور أى قرار بشأن مجلس نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم المهمة أمام الأهلى والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في 27 نوفمبر الجاري ستكون دون حضور جماهيري.

علق أحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز، على الاستبعاد من منتخب مصر، خلال المعسكر الحالي.

أعلن أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" والمقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل.

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أي نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو، حقيقة وجود عداء أو خلاف بين ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني.

شن إريك أولهاتس وكيل أعمال الفرنسي أنطوان جريزمان السابق، هجوما عنيفا، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

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