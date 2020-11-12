مع إيناس الدغيدي.. كارول سماحة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام





وظهرت كارول من مهرجان الإسكندرية مع إيناس الدغيدي وعلقت قائلة: "المشاركة الرسمية للفيلم الليناني #بالصدفة".





يذكر أن عرض الفيلم اللبناني "بالصدفة" ضمن فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية والذي يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، بحضور بطلته المطربة اللبنانية كارول سماحة ومخرجه باسم خريستو والمنتجة نهى شوفاني، وعقب العرض عقدت ندوة لأسرة الفيلم أدارتها الناقدة مرفت عمر نائب رئيس المهرجان.





وأعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بأن يكون أول تجربة تمثيلية لها مشاركة في مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية السينمائي، موجهة الشكر لمصر على اهتمامها بالسينما اللبنانية وإقامتها دورة استثنائية وسط ظروف الكورونا.





وأشارت كارول سماحة إلى أنها حرصت أن تتواجد خلال الفيلم كممثلة فقط وليست مطربة حتى ينسى الناس أنها مطربة وتظل صورة الممثلة في أذهانهم بجانب أنها في الأساس ممثلة مسرح.





فيلم "بالصدفة" مدته 108 دقائق إخراج باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة كارول سماحة وبديع أبوشقرا وباميلا الكيك ومتير معاصري وسامي حمدان وناقش الفيلم الوجه الاخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات وتدور الأحداث حول رجل اعمال ناجح ويعمل في وسائل الاتصال تنقلب حياته رأسا علي عقب بعد سرقة حقيبته ويقرر اللحاق باللص حتي يصل لإحدى الأحياء الفقيرة وهناك يقابل عالم آخر ويقع في حب شقيقه اللصة التي سرقت حقيبته.





نشرت الفنانة كارول سماحة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".