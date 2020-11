مع إيناس الدغيدي.. كارول سماحة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

View this post on Instagram

At #alexandriafilmfestival #egypt Suits by @temraza Hair @hemajoe_hairstylist Styled by @maconsultancy.ae #carolesamaha The participation of #bychance lebanese movie 🔺 المشاركة الرسمية للفيلم الليناني #بالصدفة #كارول_سماحة #مهرجان_الاسكندرية_السينمائي #مصر #الاسكندرية