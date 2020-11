ترامب في أول ظهور إعلامي منذ الانتخابات: الوقت سيحسم الفائز.. شاهد

في أول إفادة علنية منذ الانتخابات الرئاسية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت وحده سيخبرنا من سيتولى إدارة البيت الأبيض في يناير.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن الإدارة الحالية لن تغلق البلاد ولا أعلم هوية الإدارة المقبلة فالوقت وحده كفيل بتحديد ذلك.

وأكد ترامب أن شركة فايزر فاقت كل التوقعات وأعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 90 %.

وأشار إلى أنه يعمل على أن يكون هناك استعمال طارئ للقاح، مع توزيعه بعد المصادقة عليه.

في وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نظام التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، زاعما أنه سبب خسارته في ولاية أريزونا. وذلك عقب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق كبير في الولاية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لقد تم استخدام نظام التصويت المرعب "دومينيون" في أريزونا وبشكل كبير في نيفادا.. لا عجب أن النتيجة كانت خسارة كبيرة!"

Pres. Trump: "We won't go to a lockdown. I will not go, this administration will not be going to a lockdown. Hopefully, whatever happens in the future -- who knows which administration it'll be, time will tell -- but I can tell you this administration will not go to a lockdown." pic.twitter.com/20Ho5b4wx4