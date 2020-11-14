Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران ترد على أنباء مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على أراضيها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
إيران تنفي مقتل أبو
إيران تنفي مقتل أبو محمد المصري على أراضيها
Advertisements
قسم الخارجي
نفت إيران صحة الأنباء الواردة في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري بطهران في أغسطس الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن واشنطن وتل أبيب تحاولان التنصل من المسؤولية عن أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية.

جاء ذلك ردا على معلومات نشرتها "نيويورك تايمز" حول مقتل أبو محمد المصري قتل برصاص في شوارع طهران على يد مسلحين كانا يقودان دراجة نارية في أغسطس الماضي.

وأوضحت أن عبد الله أحمد عبد الله المعروف باسم أبو محمد المصري قتل مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن. موضحة أن منفذ الهجوم إسرائيلي وكانت بتخطيط أمريكي.

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن المصري هو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، حيث كانت الاستخبارات الأمريكية تتبع أنشطته منذ سنوات.

من جانبها نفت خارجية إيران صحة التقرير، كما نفت وجود "إرهابيين" من تنظيم القاعدة على أراضيها.

كانت تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة نفسه الشهر الماضي.

في المقابل، لم يعلن تنظيم القاعدة رسميا مقتل أي من كبار قياداته خلال الفترة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات تنشر لأول مرة.. فيلم وثائقي جديد عن أسامة بن لادن.. زعيم القاعدة أخفى رسائل مشفرة لأتباعه في مقاطع مخلة بالآداب.. وهذه حقيقة إصابته بالجنون

البنتاجون: مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة خلال غارة أمريكية بسوريا

شاهد.. أسامة بن لادن على قيد الحياة.. ترامب يتحدى الجميع

أسامة بن لادن حي.. إعلامية كويتية تكشف كواليس تمثيلية إعلان وفاة زعيم تنظيم القاعدة

مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري

مصر تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا..ونيويورك تايمز تؤكد مقتل الرجل الثاني على يد الموساد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

Advertisements

ترشيحاتنا

على طريقة ماوراء الطبيعة.. فتاة تنزف دما من عينها ورسائل تظهر لها هتموتي

نجوم مسلسل الأصدقاء الشهير يجتمعون مرة أخرى عبر شبكة HBO Max 2021

«تلميع الجزم».. حسين فهمي يكشف أكبر 3 عقد في حياته

الشره المرضي.. حكاية مرض غامض أصاب الأميرة ديانا وأخفته عن الجميع

فيديوجراف.. بسمة بوسيل تكشف حقيقة انفصالها عن تامر حسني

نهاية كورونا علي إيدك... علي ربيع يدعو لمحمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور

لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

هزت صرخاتها العالم.. مشهد مؤلم لـ أم فقدت رضيعها في عرض البحر | فيديو