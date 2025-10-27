قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حزب الله: قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان مدروسًا وصحيحًا

نعيم قاسم
نعيم قاسم
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، قال إن قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان قرارًا مدروسًا وصحيحًا في توقيته ومضمونه.


وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية، سيارة عند مدخل الناقورة، وأفادت معلومات بوقوع إصابة.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة عيتا الشعب، بالإضافة لاستهداف حفارة في بلدة بليدا بصاروخ من مسيرة إسرائيلية دون وقوع إصابات.

كما أشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات المحيط.

غزة القاهرة الإخبارية حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

كيف أبر زوجتي بعد وفاتها وحكم التصدق عنها ؟.. الإفتاء تجيب

حكم مسح الرقبة في الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء.. مفتى الجمهورية يوضح

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: وجود الشهوات والرغبات ليس معيبًا إنما الانحراف بهذه الأشياء هو المعيب

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد