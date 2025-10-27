حزب الله: قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان مدروسًا وصحيحًا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، قال إن قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان قرارًا مدروسًا وصحيحًا في توقيته ومضمونه.



وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية، سيارة عند مدخل الناقورة، وأفادت معلومات بوقوع إصابة.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في اتجاه بلدة عيتا الشعب، بالإضافة لاستهداف حفارة في بلدة بليدا بصاروخ من مسيرة إسرائيلية دون وقوع إصابات.

كما أشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات المحيط.