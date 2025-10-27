رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد تراجعه لأقل من 47.50 جنيه

شهدت تعاملات اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، وسط حالة من الاستقرار النسبي في حركة الطلب والعرض على العملة الأمريكية.

ويأتي هذا الهبوط استكمالًا للمسار الهابط الذي بدأه الدولار خلال الأيام الماضية، ما يعزز توقعات نزوله عن 47 جنيهًا قريبا إذا استمرت وتيرة التراجع الحالية.



سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع، في إشارة إلى استمرار تزايد ثقة المتعاملين في قوة الجنيه المصري واستقرار السياسة النقدية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بحسب آخر تحديثات صادرة صباح الاثنين 27 أكتوبر 2025، جاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE): 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر (BM): 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع

بنك القاهرة (BDC): 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع

العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع

اتش إس بي سي (HSBC): 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli): 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع

ويعكس هذا التراجع المتواصل اتجاه سوقال نحو الاستقرار التدريجي بعد فترة من التقلبات، حيث تتقارب الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة بشكل لافت.



تحسن تدريجي في أداء الجنيه المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي وزيادة الثقة في السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة الهادفة إلى دعم العملة.

كما دعم التراجع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي والذي لعب دورًا محوريًا في تعزيز استقرار السوق، مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو، بزيادة قدرها 214 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.

طفرة في تحويلات المصريين بالخارج

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار مقارنة بـ 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعد هذا النمو في التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ما دعم استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.



توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة

توقع عدد من الخبراء أن يواصل الدولار تراجعه خلال الأسبوع الجاري مع استمرار تحسن التدفقات الأجنبية وزيادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالنمو الصناعي وتحسن الصادرات.

وأشاروا إلى أن استمرار هذا الأداء قد يدفع بسعر الدولار إلى ما دون مستوى 47 جنيهًا خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيكون بمثابة نقطة تحول مهمة.