وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد تراجعه لأقل من 47.50 جنيه

عبد العزيز جمال

شهدت تعاملات اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف في مختلف البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، وسط حالة من الاستقرار النسبي في حركة الطلب والعرض على العملة الأمريكية. 

ويأتي هذا الهبوط استكمالًا للمسار الهابط الذي بدأه الدولار خلال الأيام الماضية، ما يعزز توقعات نزوله عن 47 جنيهًا قريبا إذا استمرت وتيرة التراجع الحالية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع، في إشارة إلى استمرار  تزايد ثقة المتعاملين في قوة الجنيه المصري واستقرار السياسة النقدية.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

بحسب آخر تحديثات صادرة صباح الاثنين 27 أكتوبر 2025، جاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE): 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع
  • سعر الدولار في بنك مصر (BM): 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة (BDC): 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع
  • العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع
  • اتش إس بي سي (HSBC): 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع
  • بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli): 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع
  • البنك العقاري المصري العربي: 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع
  • بنك فيصل الإسلامي: 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع

ويعكس هذا التراجع المتواصل اتجاه سوقال نحو الاستقرار التدريجي بعد فترة من التقلبات، حيث تتقارب الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة بشكل لافت.

سعر الدولار

تحسن تدريجي في أداء الجنيه المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي وزيادة الثقة في السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة الهادفة إلى دعم العملة.

كما دعم التراجع ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي والذي لعب دورًا محوريًا في تعزيز استقرار السوق، مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو، بزيادة قدرها 214 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.

طفرة في تحويلات المصريين بالخارج

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار مقارنة بـ 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. 

ويعد هذا النمو في التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ما دعم استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة

توقع عدد من الخبراء أن يواصل الدولار تراجعه خلال الأسبوع الجاري مع استمرار تحسن التدفقات الأجنبية وزيادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالنمو الصناعي وتحسن الصادرات. 

وأشاروا إلى أن استمرار هذا الأداء قد يدفع بسعر الدولار إلى ما دون مستوى 47 جنيهًا خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيكون بمثابة نقطة تحول مهمة.

سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك مصر الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي

