سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري بعد آخر انخفاض

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. ثبت سعر الدولار اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 خلال التعاملات المسائية، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي منذ بداية التعاملات الختامية وحتى الآن نحو 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 47.84 جنيه للشراء، 47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 47.44 جنيه للشراء، 47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.