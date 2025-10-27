ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق رأس غارب الزعفرانة

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل شمال البحر الأحمر.



كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل أسفر عن مصرع شخص وإصابة 27 آخرين.اسماء المصابينوتبين أن المصابين هم، وائل مجدي سلامه، احمد محمد سعيد، شادية سيد نصر، كيرلس لبت حليم، غادة أحمد، ابراهيم احمد على، فرج سامي مصطفي، عصمت سید نصر، مريم موسي كامل، مها سعد عبدالرسول، علي عبد السلام عبدالرحمن، يارا ممدوح محمد، لمار احمد ابو بكر، آية رافت محمد، اسلام عشري ابو زيد، رافت محمد الجيوشي، أحمد عبد النبي، جيهان سعد عبد الرسول، احمد جمال محمد، رحمه عمر احمد، رحاب محمد السيد، سيليا لؤي محمد، مارينا عادل شحاته، مصطفي سيد رمضان، عبدالقوي حسن، ياسين التنداغ، ميكادين كارت.



فيما توفي أمير أشرف عزت، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.