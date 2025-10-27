قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق رأس غارب الزعفرانة

ابراهيم جادلله

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بسيارة نقل شمال البحر الأحمر.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل أسفر عن مصرع شخص وإصابة 27 آخرين.اسماء المصابينوتبين أن المصابين هم، وائل مجدي سلامه، احمد محمد سعيد، شادية سيد نصر، كيرلس لبت حليم، غادة أحمد، ابراهيم احمد على، فرج سامي مصطفي، عصمت سید نصر، مريم موسي كامل، مها سعد عبدالرسول، علي عبد السلام عبدالرحمن، يارا ممدوح محمد، لمار احمد ابو بكر، آية رافت محمد، اسلام عشري ابو زيد، رافت محمد الجيوشي، أحمد عبد النبي، جيهان سعد عبد الرسول، احمد جمال محمد، رحمه عمر احمد، رحاب محمد السيد، سيليا لؤي محمد، مارينا عادل شحاته، مصطفي سيد رمضان، عبدالقوي حسن، ياسين التنداغ، ميكادين كارت.

فيما توفي أمير أشرف عزت، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

