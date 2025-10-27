قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ياسر قورة: انضمامي للجنة الإسكان بالشيوخ فرصة لتعزيز البنية التحتية وخدمة المواطنين

النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد
النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصي

أعلن النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن انضمامه رسميًا إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس، مؤكدًا أن هذه العضوية تمثل فرصة مهمة للمساهمة في تطوير التشريعات التي تدعم البنية التحتية وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.

أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان له،  أن من بين أولويات عمله داخل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل هو ضبط آليات السوق العقاري من خلال تشريعات وإجراءات تضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين المشترين للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع ضوابط دقيقة ومعايير رقابية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ  إلى أن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستتركز على تعزيز السياسات المتعلقة بالإسكان الاجتماعي، تحسين منظومة النقل والمواصلات، وتطوير الإدارة المحلية بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير بيئة حضرية متطورة ومستدامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن عمله داخل اللجنة سيكون متكاملًا مع جهود الدولة والبرلمان والحزب، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، ودعم برامج التنمية المحلية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدًا التزامه بالعمل الجاد لتنفيذ الأجندة التشريعية التي تخدم الصالح العام وتدعم رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار ياسر قورة إلى أهمية التنسيق مع كافة أعضاء اللجنة والجهات المعنية لضمان فعالية التشريعات ونجاح المشروعات التنموية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدًا أن دوره في اللجنة سيكون منصة لتعزيز دور البرلمان في الرقابة والمبادرة التشريعية في مجالات الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

النائب ياسر قورة آليات السوق العقاري المطورين الإسكان الاجتماعي الإدارة المحلية

