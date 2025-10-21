البلشي رئيسا للجنة التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف لتطوير الإعلام

عقدت لجنة "التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رئيسًا للجنة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مقررًا لها.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول خطط عمل اللجنة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة.

كما أكد الحضور على أهمية مراجعة وتحديث التشريعات الإعلامية القائمة بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها القطاع، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية، وأشاروا إلى ضرورة وضع إطار شامل لتطوير مواثيق الشرف الإعلامي والصحفي، بما يعزز مناخ المهنية والانضباط داخل المؤسسات الإعلامية المختلفة، ويسهم في حماية حقوق العاملين وضمان مصداقية الرسالة الإعلامية.

شارك في الاجتماع كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، ومن خلال الفيديو كونفرانس ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي، وخالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.