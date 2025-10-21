تحف فنية على شاطئ العلمين في سمبوزيوم مصر الدولي للنحت

يواصل سمبوزيوم مصر الدولي للنحت بمدينة العلمين الجديدة أعماله على شاطئ المدينة بمشاركة 24 نحاتًا عالميا من كبار فناني النحت فى العالم، برعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن المقرر أن تنتهى فعاليات مهرجان السمبوزيوم، يوم 29 أكتوبر 2025.

وقال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف العام على جهاز القرى السياحية، إن السمبوزيوم يمثل احتفالية فنية عالمية تجسد رسالة مصر الحضارية والفنية.

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم ساحة مفتوحة للفن والإبداع، تحتضن كبار النحاتين من مختلف القارات ليتركوا بصماتهم على أرضه.

وأشار إلى مشاركة 24 نحاتًا من كبار فناني العالم، يمثلون اليابان، أوكرانيا، صربيا، تايوان، الصين، تركيا، فرنسا، مونتينيغرو، كوبا، المكسيك، إسبانيا، بلغاريا، جورجيا، بولندا، وإيطاليا، إلى جانب نخبة من النحاتين المصريين.

وذكر أن الجهاز يقدم كل الدعم الفني واللوجيستي لإنجاح الحدث، مؤكدًا أن هذه الأعمال ستظل شاهدًا على مكانة العلمين كمدينة تُكرّس للفن والثقافة إلى جانب كونها نموذجًا للمدن العصرية المتكاملة.

وأوضح أن الفنانين يعملون على مدار ساعات طويلة في مواقع العمل المفتوحة داخل مدينة العلمين الجديدة، حيث تتحول الكتل الحجرية والخامات المعاد تدويرها إلى أعمال فنية نابضة بالحياة، تعكس تنوع المدارس الفنية العالمية وتبرز الهوية الجمالية للمدينة.

ويؤكد المنظمون أن هذه الأعمال ستُهدى في ختام الفعالية إلى جهاز المدينة لتزيين الميادين الرئيسية والمناطق العامة، بما يجعل من العلمين الجديدة وجهة ثقافية وسياحية فريدة تمزج بين العمارة الحديثة والفن الراقي.

أما الفنان التشكيلي محمد حميدة، المنظم العام للملتقى، فأكد أن ما يحدث الآن على أرض العلمين الجديدة هو مشهد فني عالمي بكل المقاييس، حيث يتنافس كبار النحاتين في تقديم أعمال مستوحاة من روح المدينة ومشهدها العمراني المتفرد، مشيرًا إلى أن السمبوزيوم يهدف إلى توظيف الفن كأداة للتجميل الحضاري وإثراء المشهد البصري للمدينة.

وذكر أن الفعاليات تتضمن ورش نحت حية، ومعرضًا للفنون المعاصرة، وفعالية فنية كبرى بعنوان Art Dinner في ختام الملتقى، إلى جانب برنامج ثقافي وسياحي للفنانين يتضمن زيارة أهم المعالم المصرية في العلمين، والإسكندرية، والأهرامات، والمتحف المصري الكبير.

ويؤكد منظمو السمبوزيوم أن ما يجري في مدينة العلمين الجديدة ليس مجرد حدث فني، بل هو مشروع ثقافي متكامل يعيد تعريف العلاقة بين الفن والمدينة، ويحوّل الفضاء العمراني إلى معرض دائم يروي قصة الإبداع المصري أمام العالم.