اختيار 3 نواب بالتنسيقية في هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزملاء النواب أميرة صابر وسامح السادات وأحمد سيد، أعضاء مجلس الشيوخ ، وأعضاء التنسيقية ، بمناسبة انتخابهم في هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، التي أجريت اليوم الأحد، عن انتخاب النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب الإصلاح والتنمية ، وكيلا للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أسفرت الانتخابات عن اختيار النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمينا للسر بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وشهدت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، انتخاب النائب أحمد سيد أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو التنسيقية عن حزب العدل ، أمينا للسر بلجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.