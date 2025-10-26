نواب البرلمان: رحلات الطلاب إلى سيناء رسالة وطنية لتعزيز الانتماء والفخر بتاريخ مصر

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم رحلات الطلاب إلي سيناء:

تُعزز الانتماء الوطني وتعرف الأجيال بتاريخ الوطن

رسالة وطنية لغرس الانتماء والفخر بتاريخ مصر

تجسيد لرؤية الدولة في بناء الوعي الوطني وترسيخ الهوية المصرية



أكد عدد من نواب البرلمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رحلات مدرسية إلى سيناء تمثل خطوة هامة لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر العريق وغرس قيم الانتماء الوطني.

أكدت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رحلات مدرسية إلى سيناء، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة نوعية لتعريف الطلاب بتاريخ مصر العريق وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وقالت حسني في تصريح خاص لـ صدي البلد : "هذه الرحلات ليست مجرد نشاط تعليمي، بل تجربة وطنية حقيقية للأجيال الجديدة للتعرف على تاريخ سيناء وأبطالها الذين ضحوا من أجل تراب الوطن الغالي".

فرصة استكشاف التنوع الثقافي والجغرافي لمصر

وأضافت: "مبادرة الرئيس السيسي تتيح للطلاب فرصة استكشاف التنوع الثقافي والجغرافي لمصر، وتغرس في نفوسهم قيم السلام والمحبة والتعايش، مؤكدة أن سيناء هي قلب مصر النابض وأبناؤها جزء لا يتجزأ من حاضر ومستقبل الوطن".

وأوضحت حسني أن هذه الرحلات تمثل رسالة قوية للأجيال القادمة حول أهمية الفخر بالوطن والانتماء له، وتشجع الطلاب على اكتشاف تاريخهم الوطني بأنفسهم، بما يعزز وعيهم المدني وغرس قيم المواطنة الحقيقية.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق رحلات مدرسية إلى سيناء تمثل خطوة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر العريق وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وقالت صبورة السيد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : "هذه الرحلات تمنح الطلاب فرصة حقيقية للتعرف على تاريخ سيناء وأبطالها الذين ضحوا من أجل تراب الوطن، وتغرس في نفوسهم قيم الفخر والانتماء".

وأضافت: "مبادرة الرئيس السيسي ليست مجرد نشاط تعليمي، بل تجربة وطنية متكاملة تجمع بين التعلم الميداني والمعرفة بالتنوع الثقافي والجغرافي لمصر، كما تعزز قيم السلام والمحبة والتعايش بين الطلاب".

وأكدت النائبة أن هذه المبادرة تمثل رسالة قوية للأجيال القادمة حول أهمية الفخر بمصر وحماية تاريخها، مشيرة إلى أن سيناء هي قلب الوطن النابض وأبناؤها جزء أصيل من مستقبل مصر.

كما أشادت النائبة ماجدة بكري، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتنظيم رحلات مدرسية إلى سيناء، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بغرس قيم الانتماء والفخر الوطني في نفوس الأجيال الجديدة.

وقالت بكري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد إن هذه المبادرة الرئاسية تمثل امتدادًا لرؤية شاملة تهدف إلى بناء وعي وطني مستنير، من خلال تعريف الطلاب بتاريخ مصر البطولي، وبخاصة ما شهدته سيناء من تضحيات عظيمة لاسترداد كل شبر من أرض الوطن.

تمزج بين المعرفة النظرية والتجربة الواقعية

وأضافت أن الرحلات الميدانية تمثل أحد أهم أدوات التعليم الحديث، حيث تمزج بين المعرفة النظرية والتجربة الواقعية، وتمنح الطلاب فهمًا أعمق لتاريخ بلادهم وجغرافيتها وثقافتها المتنوعة.

وأكدت عضو لجنة التعليم أن ما تقوم به القيادة السياسية اليوم هو استثمار في الإنسان المصري، عبر تنمية وعي الشباب وربطهم بجذورهم الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستُسهم في إعداد جيل جديد قادر على صون الوطن واستكمال مسيرته التنموية.

