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رياضة

معكم بالقلب والروح.. الحداد يودع الوداد المغربي برسالة مؤثرة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
وجه إسماعيل الحداد، رسالة وداع لأنصار الوداد، بعد أن قرر الرحيل إلى الدوري القطري حيث خاض أمس السبت، آخر مران له داخل النادي البيضاوي. 

وكتب الحداد على صفحته في الموقع الاجتماعي "إنستجرام"، أنه لم يخصص هذا الحيز من أجل توديع الوداد، لأن هذا الفريق ولد معه.

وأضاف: "لقد ضحيت بعدة أمور من أجل أن أحمل قميص الوداد، حلاوة الألقاب التي فزت بها تجلت في أنها حققتها مع الفريق الذي أحبه". 

وتابع الحداد: جميع اللاعبين الذي اعتبرهم من أفراد عائلته، كنصير والسعيدي والكرتي والتكناوتي والنقاش الذي اعتبره من أفضل القادة".

ووجه الحداد الشكر لسعيد الناصيري رئيس الوداد، مؤكدا أنه عامله مثل ابنه، ثم جمهور الوداد الذي قال إنه بفضل دعمه وانتقاداته وغيرته، نجح في تطوير مستواه، مشيرا إلى أنه قضى معهم أفضل اللحظات. 

وختم الحداد رسالته: "سأدخل تجربة جديدة بعيدا عن الوداد بالجسد، لكن القلب والروح سيبقيان داخل الوداد".
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