سكان حدائق الأهرام للمسئولين: عاوزين خطوط مواصلات

أرسلت القارئة إيمان حجاج شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، لتضررها من من عدم وجود مواصلات بالبوابة الثالثة منقرع بحدائق الاهرام.





وقالت إيمان حجاج في شكواها: نحن سكان حدائق الاهرام نعاني من عدم وجود خطوط مواصلات عامة بخلاف خطوط مواصلات مصر التي يكون موقفها علي البوابة الثانية خفرع.





وطالبت المسئولين بنقل موقف مواصلات مصر من البوابة الثانية الي البوابة الثالثة منقرع، موضحة أنه في حالة عودة خط حدائق الأهرام عبدالمنعم رياض يمر علي البوابة الثالثة فعلياً ولكن أثناء التحرك من عبد المنعم رياض يكون موقفه بالبوابة الثانية فقط .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.