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توك شو

مش عارف أرد.. لقطة طريفة بين الطفل مهند ومذيعة إكسترا.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
لقطة طريفة بين الطفل
لقطة طريفة بين الطفل مهند ومذيعة إكسترا
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البهى عمرو
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن الطفل مهند صاحب مقترح تدريس مادة احترام الآخر، يفكر فى أشياء مختلفة وجديدة، ويسعى لتوصيل أفكارة لجميع دول العالم.

وفى نفس السياق كشف الطفل مهند أنه يقوم بعمل فيديوهات على صفحته الشخصية، وفى الفترة المقبلة سيقوم بعمل تلك الفيديوهات باللغة الإنجليزية.

وقام جميع المعدين ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة أكسترا نيوز، بالتصفيق للطفل مهند الذى يتحدث بطريقة مميزة، جعلت الجميع يندهش.
وأشار الطفل مهند، إلى أن الحب و الرحمة تدل على التسامح، ولذلك بدون حب لا يوجد تسامح.

وفى لقطة طريفة من الإعلامية أسماء مصطفى، طالبت من الطفل مهند أن تترك له الاستوديو معلقة " اسيب الأستوديو وأمشي مش عارفة أرد عليك" ولكن الأخر مسك فى يدها وهو ما جعلها تقترب منه وتشعره أنها متواجدة بجواره.
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