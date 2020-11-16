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اقتصاد

اليوم.. ختام المرحلة الثانية من برنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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آية الجارحي

اختتمت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، والخاصة بالمعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع، ويستفيد منها ١٦ متدربًا، وذلك في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" الذي تقدمه المؤسسة لدولها الأعضاء لدعم برامجها التنموية.

 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية إن برنامج بناء القدرات للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسة، يتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية يستفيد منها 44 متدربًا، مضيفة أن اضطلاع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، بتنفيذ التدريب، ينم عن الثقة الكاملة في قدرة المعهد على  تنفيذ تلك المهمة بكفاءة متميزة.

 

ومن جانبه علق المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على انعقاد مراحل البرنامج المختلفة المتتالية بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالمشاركة مع الحكومة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية من خلال برنامج بناء القدرات الجاري تنفيذه تحت اشراف الجهتين. وأضاف: "يأتي هذا البرنامج بعد اعتمادنا مؤخرًا 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية والذي سيعزز قدرات الهيئة للتخفيف من آثار جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

 

يشار إلى أنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج المتعلقة بكيفية إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانية والموازنة للقطاع الحكومي بحضور 22 متدربا خلال الشهر الماضي، ومن المزمع عقد المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات والمتعلقة بالمعاملات التجارية الخاصة باستـلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية في نهاية الشهر الجاري، ويستفيد منها 6 متدربين.

 

جدير بالذكر أن برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020 يأتي في إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين في سبتمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.

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