«شهيرة» تكشف سر تغيب نجلاء فتحي عن عزاء محمود ياسين

قالت الفنانة شهيرة إنها استغربت من شائعة إنها رفضت حضور نجلاء فتحى عزاء محمود ياسين، لأن هناك صلة قرابة بينهما.





وأضافت شهيرة خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، نجلاء لم تحضر العزاء لظروف خاصة لكنها اتصلت بى تعزينى، وأنا مستغربة من الناس اللى بتجرى وراء التريند على حساب الناس، مشيرة إلى أن عزاء محمود ياسين كان ملحمة في حبه.



