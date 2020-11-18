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فن

«شهيرة» تكشف سر تغيب نجلاء فتحي عن عزاء محمود ياسين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
محمود ياسين - نجلاء
محمود ياسين - نجلاء فتحي
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سعيد فراج
قالت الفنانة شهيرة إنها استغربت من شائعة إنها رفضت حضور نجلاء فتحى عزاء محمود ياسين، لأن هناك صلة قرابة بينهما. 

وأضافت شهيرة خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، نجلاء لم تحضر العزاء لظروف خاصة لكنها اتصلت بى تعزينى، وأنا مستغربة من الناس اللى بتجرى وراء التريند على حساب الناس، مشيرة إلى أن عزاء محمود ياسين كان ملحمة في حبه. 

وغيّب الموت الفنان محمود ياسين، يوم الأربعاء 14 أكتوبر  بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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