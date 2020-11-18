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حوادث

السيطرة على حريق نشب بمصنع طباعة بالعاشر من رمضان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:54 م
حريق
حريق
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محمد الطحاوي

دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع طباعة كُتب بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة اول العاشر من رمضان وتم السيطرة علي الوضع وجار تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر.


تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع "الأشراف بـ " لطباعة الكتب بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.


وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء،وتم السيطرة على النيران وإخمادها و جار تحرير المحضر اللازم، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.

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