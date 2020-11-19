Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وهي ترقص.. ديميت أوزديمير تشارك جمهورها مشهدا من مسلسل منزلي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
ديميت اوزديمير و
ديميت اوزديمير و صديقتها
Advertisements
ندى فكري
نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ديميت في الصورة و هي ترقص مع صديقتها في مشهد من مسلسل منزلي، مما لفت انتباه متابعيها.


يذكر أن «ديميت اوزديمير» وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.


وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.


كما أنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟


وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأصفر .. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

لعشاق المسلسلات التركي...ديميت اوزديمير تعلن عن عودة مسلسل منزلي الموسم التاني

الممثلة التركية ديميت اوزديمير تبهر جمهورها بإطلالتها الفرعونية

بإطلالة ساحرة.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

من سيارتها.. ديميت اوزديمير تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

أحلام الغلابة تتحول لكابوس.. تحذير برلماني عاجل بسبب استغلال شقق محدودي الدخل

برمودا البحر الأحمر.. 10 معلومات عن مثلث أبو نحاس.. شاهد

زوجان محتالان.. يأكلان ويشربان في مطاعم فارهة وعند الدفع "فص ملح وداب"

4 منها مصرية.. البترول تعلن فوز 11 شركة بمزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

موعد جنازة هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد

Advertisements

وفاة الفنان القدير فايق عزب

بعد إعادة فرز الأصوات.. نيويورك تايمز تكشف الفائز في ولاية جورجيا بالانتخابات الأمريكية

وزير الإسكان: الأحد المقبل..فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة

الانتهاء يونيو 2021.. وزير الطيران: تحديث كامل لمنظومة خدمة الركاب بمطار سفنكس

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية هذا العام

بعد وفاته بمرض غريب .. معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل فايق عزب

الحكومة تخرج عن صمتها وتكشف خطورة كورونا وإجراءاتها للموجة الثانية ومواعيد وآليات الإغلاق

مواعيد جديدة لـ غلق المطاعم والمقاهي والمحال وتحذير عاجل من أحمد موسى بشأن كورونا

زوجان محتالان.. يأكلان ويشربان في مطاعم فارهة وعند الدفع "فص ملح وداب"

ماكرون يمنح قادة الإسلام في فرنسا مهلة 15 يوماً لتقديم ميثاق للقيم

الشطب في انتظار رئيس حكام الجيزة بسبب فيديو فاضح.. تفاصيل

سيد معوض: نجونا من مذبحة.. وغياب صلاح عن 4 مباريات متتالية مع المنتخب ليس طبيعيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تطرح هوراكان lamborghini huracan sto .. صور

محتال يستغل صورة طفل معاق للاستيلاء على تبرعات بقيمة 20 ألف جنيه

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد