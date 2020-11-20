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محافظات

بتكلفة 13 مليون جنيه.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان مسجد الإمام الشافعي بعد تطويره.. اليوم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
مسجد الإمام الشافعي
مسجد الإمام الشافعي
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عبد العزيز جمال

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار،اليوم الجمعة مسجد الإمام الشافعي، برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 

يأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف إن وزير الأوقاف سيلقي الخطبة ويؤم المصلين في صلاة الجمعة بمسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، حيث تدور الخطبة تحت عنوان (الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره).

كما يقوم الوزيران ومحافظ القاهرة بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي، التي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لـ 49 مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر 2020 حتى الجمعة القادمة، 502 مسجد.

ويعد تطوير مسد الامام الشافعىضمن خطة التطوير الموضوعة بشكل ممنهج لتغير واجهة المنطقة الجنوبية إلى الافضل وجعلها تتميز بالرقى والحضارة واللمسات الجمالية.

وتفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المسجد أمس ، حيث يأتي التطوير  على غرار تطوير مزار أل البيت والجارى العمل بها وتطوير مسجد الرفاعى والسلطان حسن والذى تم الانتهاء منهم بالفعل.

وتفقدت عبد المنعم أعمال التطوير التي تتم بمسجد الإمام الشافعي وما حوله والوقوف على ما تم من اعمال من حيث أعمال الرصف وتوسعة الشارع المؤدي للمسجد وتقليم الأشجار ، وقد وجهت نائب المحافظ بضرورة تكثيف اعمال التشجير والمساحات الخضراء حول وأمام المسجد كما أكدت على ضرورة رفع مستوى كفاءة النظافة ورفع اى اشغالات بالإضافة إلى عمل انترلوك في الشوارع الجانبية للمسجد وضرورة رفع كفاءة الانارة بالشارع الرئيسى المؤدى إلى المسجد.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قالت - في بيان سابق أمس - أنها سوف تفتتح اليوم 49 مسجدا في ثلاث محافظات؛ مضيفة أن المساجد التي سيجرى افتتاحها غدا على النحو التالي: 13 مسجدا بمحافظة أسيوط، و11 مسجدا بمحافظة البحيرة، و6 مساجد بمحافظة الفيوم، و5 مساجد في محافظة الدقهلية، و3 مساجد بكل مديرية من مديريات الجيزة والمنيا والشرقية ودمياط، ومسجد واحد في كل من محافظة الغربية والقليوبية.
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