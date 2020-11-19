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رياضة

وائل جمعة: نتيجة 6-1 أمام الزمالك كادت تتكرر فى لقاء 4-2.. وهيثم فاروق يرد: فترة كارثية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:58 م
وائل جمعة
وائل جمعة
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محمد رشاد
أكد وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة بـ 6 -1، تُعد حدثا تاريخيا بالنسبة له.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6 – 1، يوم 16 مايو 2002 بمسابقة الدوري المصري الممتاز لذلك الموسم، في نتيجة تاريخية في تاريخ مواجهات القطبين ، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه للاهلي وأوتوفيستر للزمالك .  

وأضاف وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "بي أون سبورت": "مباراة 6-1 حدث تاريخي عشته وصنعت هدفًا لـ إبراهيم سعيد سجله بصدره، ولا أريد أن أقول إن النتيجة كان يجب أن تكون أكبر من تلك التي انتصرنا بها، لأن السيطرة كاملةً كانت للأهلي، وهي ذكرى كبيرة ومهمة جدًا".

تابع وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق :"هناك مباراة أخرى في دوري أبطال إفريقيا وانتصرنا 4-2، والزمالك أفلت مننا وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أكبر من الـ6-1".

ورد هيثم فاروق نجم الزمالك على وائل جمعة قائلًا: "هذه فترة كارثية جدًا ربنا ما يعيدها".

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر السبت المقبل في ربع نهائي كأس مصر، كما يستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للاسمدة فى منافسات نفس الدور من كأس مصر.

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيجمع لأول مرة في تاريخ البطولة فريقين من نفس الدولة في المباراة النهائية والتي ستقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري على استاد القاهرة.

وسيكون هذا النهائي هو الرقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل فى أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب، وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018". 

بينما تأهل للزمالك للمرة الثامنة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح الزمالك وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016".

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