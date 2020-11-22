كريم عبد العزيز: بحب على نفسي كتير واللي حبتهم ميتعدوش

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن بداية معرفته بزوجته هايدي كانت خلال عزومة عشاء عائلية عند صديق والده، ومن ثم رأها في هذه العزومة وأعجب بها وبحديثها وعقلها الناضج المنفتح.





وأضاف «عبد العزيز» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة " دي إم سي" الفضائية، أن الفرق في السن بينه وبين زوجته هايدي ١٠ سنوات ونصف بالتحديد ولكن هناك توافق عقلي كبير بينهما.





وأوضح كريم عبد العزيز، أنه لا يوجد حب من أول نظرة كما يدعي البعض ولكن هناك راحة نفسية تكون من أول نظرة بين شخصين وعند الحديث مع هذا الشخص تكتمل تلك الراحة ويزيد بالحب.





وتابع أنه ولد في حي العجوزة وكان يلعب كرة القدم في النادي الاهلي وكان يذهب إلي نادي التوفيقية نظرا لقربه من منزله ليلعب التنس.





وأردف: "كنت حبيب يعني بحب علي نفسي كتير.. واللي حبيتهم ميتعدوش.. وكنت زمان بحب عشان الحب نفسه مش عشان الشخص اللي قدامي.. يعني أنا كنت بحب نفسي وانا في حالة الحب ديما".





وتابع: "سيبت واتسبت كتير في علاقات الحب اللي دخلتها اللي هي متتعدش اصلا، وفي بعض الحالات كنت بزهق في نص الوقت وبسيبها".





وفى سياق آخر، يواصل كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن.





ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.





من ناحية أخرى، تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.