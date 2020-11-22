صاحبة قصة "ربع قيراط" الحقيقية: المسلسل مستوحى من قصة عملي.. وزوجي أكبر داعم لي.. شاهد

قالت مريم أنور، صاحبة مشروع رسوم متحركة على الأثاث، إن قصة ربع قيراط بمسلسل إلا أنا للفنانة ريهام عبد الغفور مستوحاة من قصة عملها، ولكن لا علاقة لها بحياتها الشخصية.





وأضافت مريم أنور، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنها قامت بمقابلة مخرج العمل والسيناريست ، وبدأت تحكى قصتها من بداية العمل فى استكمال العمل الذي تحبه مع تربية أولادها.





وأشارت صاحبة مشروع رسوم متحركة على الأثاث، إلى أن معاناتها التى تعرضت لها عندما توقفت عن العمل الذي تحبه منذ الصغر، وبناءً عليه درست بكلية فنون جميلة، منوهة إلى أنها فكرت أن يكون لها شغلها الخاص بعيدًا عن التزامها بالمواعيد.





صاحبة مشروع رسوم متحركة على الأثاث، أنها حاولت دمج الرسوم المتحركة بالرسم والتلوين على الأثاث المنزلى القديم وتحويلة لقطع فنية، مؤكدة أن أحداث المسلسل عبارة عن حبكة درامية ليس إلا، لأن زوجها كان من أوائل الداعمين لها بحياتها الشخصية عكس أحداث المسلسل. وتابعتالأثاثمؤكدةأحداثلأنأحداث



