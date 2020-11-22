صاحبة قصة "ربع قيراط" الحقيقية: المسلسل مستوحى من قصة عملي.. وزوجي أكبر داعم لي.. شاهد

قالت مريم أنور، صاحبة مشروع رسوم متحركة على الأثاث، إن قصة ربع قيراط بمسلسل إلا أنا للفنانة ريهام عبد الغفور مستوحاة من قصة عملها، ولكن لا علاقة لها بحياتها الشخصية.
وأضافت مريم أنور، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنها قامت بمقابلة مخرج العمل والسيناريست، وبدأت تحكى قصتها من بداية العمل فى استكمال العمل الذي تحبه مع تربية أولادها.
وأشارت صاحبة مشروع رسوم متحركة على الأثاث، إلى أن معاناتها التى تعرضت لها عندما توقفت عن العمل الذي تحبه منذ الصغر، وبناءً عليه درست بكلية فنون جميلة، منوهة إلى أنها فكرت أن يكون لها شغلها الخاص بعيدًا عن التزامها بالمواعيد.
وتابعت صاحبة مشروع رسوم متحركة على الأثاث، أنها حاولت دمج الرسوم المتحركة بالرسم والتلوين على الأثاث المنزلى القديم وتحويلة لقطع فنية، مؤكدة أن أحداث المسلسل عبارة عن حبكة درامية ليس إلا، لأن زوجها كان من أوائل الداعمين لها بحياتها الشخصية عكس أحداث المسلسل.
مازالت قصص وحكايات مسلسل إلا أنا، التى تعرض على شاشة DMC، تحقق نجاحا وانتشارا كبيرا واحدة تلو الأخرى، وتتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى.
ويعرض حكاية ربع قيراط ضمن سلسلة قصص مسلسل إلا أنا، وتقوم ببطولته ريهام عبد الغفور مع مصطفى درويش وعدد من النجوم الشباب.
تدور حكاية ربع قيراط حول منى الزوجة التى تقدم كل طاقتها لبيتها وزوجها، لكنه يفاجئها بزواجه من حبيبته الأولى وتجريدها من كل حقوقها القانونية فى النفقة وشقة الزوجية، لكنه فى الوقت نفسه يحاول إقناعها بالعودة إليه مرة أخرى.
تحاول منى تنظيم أمورها، وتبحث عن عمل، وفى حلقة الأمس تعرضت لمرقف محرج بعدما طردتها زوجة المحامى الذى تعمل لديه سكرتيرة خوفا منها كامرأة مطلقة.
أشاد الجمهور بأداء ريهام عبد الغفور، وحققت القصة انتشارا واسعا حتى تصدر اسمها تريند محرك البحث جوجل، لكونها قصة اجتماعية متكررة تدور حول أزمات مثل "القائمة والمهر والمؤخر"، وإهدار حقوق الزوجة والأبناء بعد هدم المنزل.