بـ الرسوم المتحركة.. مياه سوهاج تنظم حملة توعية لموظفيها للمشاركة في انتخابات الشيوخ

أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فيلم رسوم متحركة لتوعية موظفيها بالمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ، وتوضيح النظام الانتخابي وآليات التصويت في الانتخابات والدوائر الانتخابية وتقسيماتها، وذلك تحت شعار "انزل شارك".





وأكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الفيلم يوضح دور مجلس الشيوخ وأهميته واختصاصاته وشروط الترشح وأهمية مشاركة الموظفين في عمليات الاقتراع المقررة غدا وبعد الغد.





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وأوضح رئيس "مياه سوهاج" أن الشركة تسعى من خلال هذا الفيلم لدعوة موظفيها للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم دون توجه سياسي، وكذا توعيتهم بكيفية الانتخاب بجانب تعريف العاملين بأماكن اللجان الانتخابية من خلال التوجه لإدارة العلاقات العامة والإعلام ببطاقة الرقم القومي.