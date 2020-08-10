ارتفاع جديد.. أسعار الذهب بعد آخر صعود.. وعيار 21 بـ 910 جنيهات

شهدت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 10 – 8-2020 ارتفاعا طفيفا بمحالات الصاغة، ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 910 جنيهات بارتفاع جنيه عن المستهل بعد أن كان 909 جنيهات للجرام الواحد.









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أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين 10 اغسطس





سجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1040 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 780 جنيها كأعلي سعر اليوم.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 607 جنيهات اليوم .





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7280 جنيها بسعر 8 جنيهات عن المستهل.





وسجلت أوقية الذهب نحو 2049 دولارا









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





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