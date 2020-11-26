مصطفى الفقي: حل أزمة سد النهضة يحتاج إلى رصانة وحكمة.. والهدوء المصري أربك إثيوبيا ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الرئيس السوداني عمر البشير روّج فكرة بأن أزمة سد النهضة تخص مصر وحدها، مؤكدا أن السودان دولة شقيقة ولكن يوجد بها لوبي إثيوبي، وهناك تطورات كثيرة لاحقة، ومنها كفاءة السد، وإمكانية نجاحه على المدى الطويل، ولم يختبر السد حتى الآن الاختبار الكامل، ولا يوجد تأييد مطلق من السودان لمصر في أزمة سد النهضة.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تراهن على عنصر الزمن القصير، ومسألة السد تحتاج إلى وقت كبير من الرصانة والحكمة، لافتا إلى أن الهدوء المصري أفادنا، وقام بإرباك الطرف الآخر، والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يتغير موقفها تجاه السد في يوم وليلة حتى بعد الإدارة الجديدة.





وأوضح الفقي ، أن قضية سد النهضة ليست القضية المسيطرة على العالم، مؤكدا أن جهود مصر الدبلوماسية مع أشقائها في القارة الأفريقية تنعكس بشكل إيجابي على سد النهضة. الدبلوماسيةأشقائهاإيجابي





وتستضيف جامعة حلوان، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا؟" اليوم، الخميس، الموافق 26_11_2020، بحرم الجامعة بحلوان.





وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفي الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة وكانت قد استضافت جامعة حلوان خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.





جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أوضح خلال ندوة بجامعة حلوان تحت عنوان "لا للتعصب.. مصر أولًا"، تم عقدها داخل مسرح مجمع الفنون والثقافة، أن جامعة حلوان سباقة في النجاحات فى المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية، وهى جامعة قائدة للثورة الصناعية والتكنولوجيا.





وأشار إلى أن كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان منذ أن كانت معهدا في الثلاثينيات، كانت سببا في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية على المستوى العالم وبها أفضل الأساتذة والمدربين على المستوى العالمي، ولما كانت الأولى عربيا وعالميا.





وقد أقيمت الندوة بحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة ولفيف من عمداء الكليات والاساتذة، وسط إجراءات احترازية من انتشار الموجة الثانية من كورونا حيث التزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وحمل المطهرات والكحولات، كما أنه تمت المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد والحضور ، حفاظا على صحة الحضور .





وافتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ملاعب الجامعة بعد تطويرها . وتفقد -خلال الافتتاح- أعمال التطوير بالملاعب وتجهيزاتها لإقامة المباريات والأنشطة الرياضية.



