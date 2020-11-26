إنقاص الوزن أبرزها.. معلومات لا تعرفها عن حليب الشوفان

حليب الشوفان بديل نباتي للحليب الحيواني الذي يكتسب شعبية بسبب نكهته اللذيذة وطبيعته الغذائية، يعتبر حليب الشوفان خيارًا مثاليًا للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل الجلوتين.
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يحتوي حليب الشوفان أيضًا على بيتا جلوكان (ألياف قابلة للذوبان) وبروتين ويحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، حليب الشوفان خال من مسببات الحساسية الموجودة في أنواع أخرى من الحليب مما يجعله فريدًا، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد حليب الشوفان...
1. يخفض مستويات الكوليسترول
يحتوي حليب الشوفان على بيتا جلوكان الذي يساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة، وجدت دراسة نُشرت في دورية Annals of Nutrition and Metabolism أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم والذين شربوا حليب الشوفان لمدة خمسة أسابيع لديهم انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار، ذكرت دراسات أخرى أن حليب الشوفان كان فعالًا في خفض مستويات الكوليسترول في الأشخاص الأصحاء .
2. يعزز صحة العظام
حليب الشوفان مدعم بالكالسيوم وفيتامين د ، وهما مغذيان أساسيان يساعدان في بناء عظام قوية وكثيفة، الكالسيوم ضروري للحفاظ على عظام قوية وصحية وزيادة تناوله يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام، ويعمل فيتامين د من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم لتعزيز صحة العظام بشكل أكبر، يرتبط الكالسيوم وفيتامين د بصحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام .
3. استقرار مستويات السكر في الدم
يمكن أن يكون حليب الشوفان مفيدًا لمرضى السكري، أظهرت الدراسات أن بيتا جلوكان مفيدة في علاج مرض السكري والمخاطر القلبية الوعائية المرتبطة به، يمكن أن يؤدي شرب حليب الشوفان إلى خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري .
4. قد يساعد في إنقاص الوزن
يمكن أن تساعد مركبات بيتا جلوكان الموجودة في حليب الشوفان في إبطاء عملية الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، قد يساعدك ذلك على تناول كميات أقل من الطعام ، مما قد يجعلك تفقد الوزن، أظهرت العديد من الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة الوزن على المدى الطويل.