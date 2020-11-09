عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات

الشوفان من الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها الأشخاص الرياضيون، كما ينصح بتناوله يوميا لتضخيم العضلات فإنه مفيد وصحي للجسم، ومن خلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل الشوفان بأسهل الخطوات.





مكونات الشوفان لتضخيم العضلات:

نصف كوب شوفان.

بصلة صغيرة.

2 بطاطس صغيرة.

جزرة.

مرقة.

فول سوداني.

ماء.

فلفل أسود.

ملح.

دقيق.





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طريقة تحضير الشوفان لتضخيم العضلات :

1- سلق البطاطس جيدا ثم نهرسها في الخلاط.

2– تقشير البصل والجزر ثم تقطيعها مكعبات.

3- نضيف ملعقة من الزبدة في إناء على النار مع البصل والتقليب حتى التحمير.

4– نضيف الجزر مع البصل والتقليب بشكل جيد لمدة لاتزيد عن خمسة دقائق ومن بعد نضيف الدقيق ونستمر بالتقليب حتى يصفر.

5- إضافة باقي المكونات مع التقليب المستمر.

6– نتركه يغلي على النار لمدة لاتزيد عن نصف ساعة.