AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:45 م
طريقة عمل الشوفان
طريقة عمل الشوفان
Advertisements
حياة عبد العزيز
الشوفان من الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها الأشخاص الرياضيون، كما ينصح بتناوله يوميا لتضخيم العضلات فإنه مفيد وصحي للجسم، ومن خلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل الشوفان بأسهل الخطوات.

مكونات الشوفان لتضخيم العضلات:
نصف كوب شوفان.
بصلة صغيرة.
2 بطاطس صغيرة.
جزرة.
مرقة.
فول سوداني.
ماء.
فلفل أسود.
ملح.
دقيق.

اقرأ ايضا:

طريقة تحضير الشوفان لتضخيم العضلات :
1- سلق البطاطس جيدا ثم نهرسها في الخلاط.
2– تقشير البصل والجزر ثم تقطيعها مكعبات.
3- نضيف ملعقة من الزبدة في إناء على النار مع البصل والتقليب حتى التحمير.
4– نضيف الجزر مع البصل والتقليب بشكل جيد لمدة لاتزيد عن خمسة دقائق ومن بعد نضيف الدقيق ونستمر بالتقليب حتى يصفر.
5- إضافة باقي المكونات مع التقليب المستمر.
6– نتركه يغلي على النار لمدة لاتزيد عن نصف ساعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الأرز بالخلطة .. بالكبد والقوانص والسكر المحروق

الطريقة الصحيحة لعمل الإندومي بالإسباجتي والجاهزة

كيفية عمل وجبة الشوفان بـ أسهل طريقة

طريقة عمل البط المشوي.. الروستو وبدون سلق

طريقة عمل شوربة السي فود زي المحلات

مناسبة للرياضيين.. تحضير وجبة الشوفان للتخسيس

ترشيحاتنا

أوباما يعود من جديد.. منصب جديد للرئيس السابق في إدارة بايدن

قرعة سهلة للزمالك في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

15 فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلى البقدونس على الريق؟

بعد خسارته في الانتخابات .. أحمد موسى: مرتضى منصور متواجد اليوم.. وغدا ليس متواجدا

نائب رئيس جامعة بنها يكشف سبب فصل 23 طالبا من كلية العلوم اليوم..فيديو

هل دفع نادي الزمالك فاتورة كهرباء بقيمة مليون و200 ألف جنيه مرتين؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات

بنطلون جلد أحمر.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها