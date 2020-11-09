بطرق طبيعية أثناء الريجيم .. 8 نصائح للتغلب على الإمساك في الشتاء

يتبع الكثير من الأشخاص نظاما غذائيا قاسيا في فصل الشتاء لخسارة الوزن، لأن أكلات الشتاء دسمة وتعمل على زيادة الجسم بشكل ملحوظ، كما أنها تسبب الإمساك





وعلق الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، أن الأشخاص الذي يتبعون الحميات الغذائية أو الريجيم يشتكون من الإمساك باستمرار في فصل الشتاء، وكذلك كبار السن، وأيضا ربات البيوت، ويرجع السبب في ذلك لفترة تغيير الفصول وانخفاض درجات الحرارة، وبالتالي يقل الإحساس بالعطش وتناول الماء والسوائل.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأشخاص التي تتبع الحميات الغذائية خاصة في بداية الريجيم، ونظرا لتغير محتوى نظامهم الغذائي عن المعتاد، يزداد الأمر سوء، أما عن كبار السن فيرجع السبب إلى قصور في وظائف الجهاز الهضمي والحركة الدودية للأمعاء، بالإضافة لقلة الحركة بسبب عامل السن، مع انخفاض تناول الماء وتزداد فرصة حدوث الإمساك.





وحذر الدكتور محمد حلمي من اللجوء إلى الحلول الدوائية مباشرة، حيث أنها قد تتسبب لاحقا مع الإفراط وطول مدة تناولها بأضرار بالغة، أهمها الاعتياد عليها، اضطرابات بالجهاز الهضمي، وفقدان الجسم لجزء كبير من المغذيات الدقيقة الموجودة بالطعام بفعل الملين، مما يؤدي بدوره إلى مشكلات عديدة سببها سوء التغذية المتمثلة في نقص بعض الفيتامينات والمعادن، التي مرت مع البراز بتأثير الملين، ولم يتم امتصاصها كما يجب عن طريق الجهاز الهضمي





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أما عن نصائح الدكتور محمد حلمي لتجنب وعلاج الإمساك بالطرق الطبيعية فهي كالآتي:

1- تناول الكمية الكافية من الماء على مدار اليوم باستمرار بكميات معتدلة، وهذا أفضل بكثير من تناولها مرات أقل بكميات كبيرة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية التي من شأنها تحسين الحركة الدودية للأمعاء وكذلك عملية الهضم.

3- تناول كوب من الزبادي ليلا، وكوب من اللبن كامل الدسم نهارا.

4- تناول الحبوب الكاملة.

5- اتباع حميات غذائية معتدلة تدريجية مع متخصص،لتجنب مثل هذه المشكلات.

6- الحركة الخفيفة حتى وإن كانت المشي لمدة نصف ساعة يوميا، خاصة لستات البيوت اللاتي تقضين اليوم كاملا بالأعمال المنزلية والوقوف دون التحرك بالشكل الصحي الكافي.

7- عمل تدليك للبطن في حركات دائرية لمدة عشر دقائق مرتين يوميا، لتنشيط الحركة الدودية للأمعاء والدورة الدموية لها.

8- تناول كوب من منقوع الكمون المحلى بعسل النحل أو بدون كل صباح.