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مرأة

بدون ملينات.. 6 حيل سريعة تخلصك من كابوس الإمساك

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يحدث الإمساك عندما يواجه الشخص صعوبة في إفراغ الأمعاء الغليظة و يمكن أن يؤدي الإمساك لفترات طويلة إلى العديد من المضاعفات الصحية مثل انتفاخ البطن والبواسير والشقوق الشرجية. 


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في معظم حالات  الإمساك ، خاصةً في بعض الأحيان ، يكون إجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة مفيدًا جدًا. يمكن اتباع الملينات التي لا تستلزم وصفة طبية كحل قصير المدى لأن الاستخدام المطول للملينات يمكن أن يؤدي إلى الجفاف إليك قائمة بكل من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الإمساك.

1. الموز

غني بالبوتاسيوم والشوارد التي تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي. هذه الفاكهة فعالة في علاج مشاكل المعدة لأنها تساعد في استعادة وظيفة الأمعاء وعلاج الإسهال
. تناول موزة كاملة ، إذا كنت تواجه مشكلة في الذهاب إلى الحمام في الصباح.

2. البرتقال

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال على الكثير من فيتامين سي الملين للبراز والألياف. يحتوي البرتقال أيضًا على Naringenin ، وهو فلافونويد يمكن أن يعمل كملين ، مما يسمح بمرور البراز بسلاسة. 

 3. كيوي

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف والماء مما يجعله فاكهة ممتازة لتحريك أمعائك. يعتبر الكيوي أيضًا من الملينات الممتازة. 

4. التفاح

يمكن أن يساعد تناول التفاح في التخفيف من الإمساك بسبب وجود ألياف البكتين ، والتي يمكن أن تساعد في تسريع حركة البراز عبر الأمعاء ، وتحسين أعراض الإمساك. 

5. التين

وجد الباحثون أن التين يغذي الأمعاء ويقويها ويعمل كملين طبيعي بسبب محتواه العالي من الألياف. 

6. الخوخ

يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تساعد في زيادة كمية الماء في البراز ، مما يزيد من حجم البراز ويخفف من الإمساك. 

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