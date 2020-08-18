AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:37 ص
الم
الم
Advertisements
لمياء الياسين

انظرى إلى يديك وفقا لعلم المنعكسات هناك  العديد من النقاط النشطة التي تمنحك القوة على جسمك وعقلك. إليك وفقا موقع Bright Side  ما فائدة بعض التمرينات عن طريق الإمساك بكل أصبع لمدة 5 دقائق فى علاج العديد من الأمراض مثل الضغط والتوتر والصداع وغيرها من الامراض الاخرى

الإبهام

الإبهام مسؤول عن القلق والصداع. إذا كنت تعاني من صداع عصبي ، فامسك إبهامك برفق لمدة 5 دقائق. يقول أخصائيو علم المنعكسات إنه سيخفف الألم.

السبابة

يتحكم هذا الإصبع في آلام العضلات وكذلك الشعور بخيبة الأمل والخوف والإحراج. كما أظهرت الدراسات في جامعة مينيسوتا ، شعر المرضى الذين يعانون من آلام الظهر والعضلات بتحسن بعد دورة العلاج الانعكاسي. امسك السبابة بيدك الأخرى لمدة 5 دقائق.

إقرأ أيضا 
عادات خطيرة أثناء الحمل تصيب الرضيع بمتلازمة الموت المفاجئ

الاصبع الوسطى

يساعد الضغط على إصبعك الأوسط في حالة شعورك بالانزعاج أو الغضب أو التعب أكثر من المعتاد. تظهر الدراسات أن مثل هذا التمرين والتدليك يقلل من ضغط الدم ويهدئك.

البنصر

ستختفي المشاعر السلبية والحزن إذا أمسكت بإصبعك بلطف لمدة 5 دقائق. لا تنس أن تحافظ على هدوئك وتراقب تنفسك.

الاصبع الصغير

الإصبع الصغير مسؤول عن احترام الذات والتوتر والعصبية فعليك التفكير حقًا في تدليكها لمدة 5 دقائق. حاول التفكير في شيء لطيف أثناء القيام بذلك.

التصاق الكفين

تساعدك على التأمل و التركيز وترتيب أفكارك. عن طريق التدليك الضغط على راحة يدك معًا يمكنك تحسين الدورة الدموية.

تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة
تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة
تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة
تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة
تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في البيت.. علاج منزلي لألم الأسنان

مش كورونا.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بالجيوب الأنفية.. وحيل سهلة تخلصك منها بدون جراحة

في لمح البصر .. حيل تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد راندا البحيرى.. عمرها الحقيقى وزواجها وانفصالها

استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة تقرر علاج طفل العجانة على نفقة الدولة

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

بأثر رجعي.. صرف تعويضات لأسر ضحايا كورونا من الأطقم الطبية بمستشفيات العزل

حتى لو مش مصري.. ميغلاش عليك مبادرة في كل بيت من الإبرة للصاروخ

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح.. وسعر ومواصفات أحدث سياراته البنتلي.. صور

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون