تخلصى من الصداع والتوتر عبر طريق تدليك أصابع اليد بتلك الطريقة

انظرى إلى يديك وفقا لعلم المنعكسات هناك العديد من النقاط النشطة التي تمنحك القوة على جسمك وعقلك. إليك وفقا موقع Bright Side ما فائدة بعض التمرينات عن طريق الإمساك بكل أصبع لمدة 5 دقائق فى علاج العديد من الأمراض مثل الضغط والتوتر والصداع وغيرها من الامراض الاخرى
الإبهام
الإبهام مسؤول عن القلق والصداع. إذا كنت تعاني من صداع عصبي ، فامسك إبهامك برفق لمدة 5 دقائق. يقول أخصائيو علم المنعكسات إنه سيخفف الألم.
السبابة
يتحكم هذا الإصبع في آلام العضلات وكذلك الشعور بخيبة الأمل والخوف والإحراج. كما أظهرت الدراسات في جامعة مينيسوتا ، شعر المرضى الذين يعانون من آلام الظهر والعضلات بتحسن بعد دورة العلاج الانعكاسي. امسك السبابة بيدك الأخرى لمدة 5 دقائق.
الاصبع الوسطى
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يساعد الضغط على إصبعك الأوسط في حالة شعورك بالانزعاج أو الغضب أو التعب أكثر من المعتاد. تظهر الدراسات أن مثل هذا التمرين والتدليك يقلل من ضغط الدم ويهدئك.
البنصر
ستختفي المشاعر السلبية والحزن إذا أمسكت بإصبعك بلطف لمدة 5 دقائق. لا تنس أن تحافظ على هدوئك وتراقب تنفسك.
الاصبع الصغير
الإصبع الصغير مسؤول عن احترام الذات والتوتر والعصبية فعليك التفكير حقًا في تدليكها لمدة 5 دقائق. حاول التفكير في شيء لطيف أثناء القيام بذلك.
التصاق الكفين
تساعدك على التأمل و التركيز وترتيب أفكارك. عن طريق التدليك الضغط على راحة يدك معًا يمكنك تحسين الدورة الدموية.