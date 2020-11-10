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هل يزيد الشوفان من إمداد حليب الثدي؟

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
هل يزيد الشوفان
هل يزيد الشوفان من إمداد حليب الثدي؟
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أسماء عبد الحفيظ

الشوفان عبارة عن حبوب شائعة معروفة بملفها الغذائي الصحي، وتستهلك الحبوب على نطاق واسع في وجبة الإفطار وكجزء من الأطباق الأخرى، يُعتقد أن له خصائص لاكتوجينية تعزز إدرار حليب الثدي، مما يجعل الأمهات المرضعات مهتمات بالشوفان.


وكشف موقع هيلثي، عن معلومات حول الشوفان أثناء الرضاعة الطبيعية وخصائصه والفوائد الصحية المحتملة للأمهات المرضعات.


هل يزيد الشوفان من إمداد حليب الثدي؟

تقليديا، يتم استخدام دقيق الشوفان كمصدر للمأكولات في العديد من الثقافات. يعتقد خبراء الرضاعة أن الشوفان قد يزيد من إنتاج هرمون الأوكسيتوسين، والذي يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج حليب الثدي، ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي قاطع لإثبات أن الشوفان يمكن أن يزيد من إدرار حليب الثدي.


من المحتمل أن يتم نشر الاعتقاد بأن الشوفان كونه مصدرًا للحيوانات بسبب استخدامه كغذاء لاكتوجينيك لعدة قرون، ومع ذلك ، يمكنك جعل الشوفان بأمان جزءًا من نظامك الغذائي اليومي. توصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بدقيق الشوفان كخيار غذائي صحي للأمهات المرضعات.


الفوائد الصحية للشوفان للأمهات المرضعات

يحتوي الشوفان الكامل على البروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية (القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان). فيما يلي بعض الفوائد الصحية الملحوظة للشوفان.

يوفر المغذيات الدقيقة الحيوية : يحتوي الشوفان على العديد من المغذيات الدقيقة الأساسية ، بما في ذلك فيتامين ب 6 وفيتامين هـ والزنك والحديد وحمض الفوليك والنحاس والمغنيسيوم، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في التعافي بعد الولادة مع دعم صحة الطفل من خلال حليب الثدي.


يحسن صحة الجهاز الهضمي : الألياف الموجودة في الشوفان يمكن أن تحسن حركة الأمعاء ، وبالتالي تجنب / تخفيف الإمساك . إلى جانب ذلك ، يمكن أن يعزز البكتيريا المعوية ، مما قد يحسن مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي، تشير الدراسات أيضًا إلى أن استهلاك الأمهات للأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الشوفان ، قد يغير تكوين حليب الثدي ويعزز صحة الرضع.

قد يعزز المناعة : يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان والمواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، قد تعزز هذه المركبات جهاز المناعة لدى الأم ، والتي بدورها يمكن أن تفيد الطفل أيضًا.


فوائد الصحة العامة : أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للشوفان الكامل يمكن أن ينظم جلوكوز الدم وكوليسترول الدم وضغط الدم .

تعتمد الفوائد الصحية للشوفان بشكل أساسي على نوع الشوفان المستهلك. يفضل تفضيل الشوفان الكامل على الشوفان الفوري الجاهز للطهي للاستمتاع بأقصى قدر من الفوائد.

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