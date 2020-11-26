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رياضة

شطة لـ صدى البلد: مباراة الغد نادرة.. ويجب أن يفخر المصريون بتواجد الأهلي والزمالك في النهائي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تحدث عبدالمنعم شطة، لاعب النادي الأهلي السابق، عن المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه بنادي الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شطة في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":"هذه القمة تعتبر من المباريات النادرة والقوية جدًا، ونعتبرها قمة القرن، النادي الأهلي ونادي الزمالك يمثلان الكرة المصرية، ويجب أن تكون هناك نوع من المفاخرة بكون ناديين مصريين في نهائي تلك البطولة.. أتمنى أن يكون هناك نهائي جيد وكرة جيدة تعكس مستوى الكرة المصرية."

وعن إصابت كورونا، قال شطة: "إصابات كورونا ستؤثر بشكل أكيد على فريقي الأهلي والزمالك، لكن مازال قوام الفريقين من اللاعبين الرائعين موجود."

ووجه شطة رسالة لجمهور ولاعبي الفريقين قائلًا:"رسالتي لجماهير الناديين هي أن تلتزموا بالروح الرياضية في كل مكان، لا تراشق بالألفاظ ولا تعصب أعمى بين جماهير الفريقين.. يجب أن تفخروا بتأهل فريقين من مصر للنهائي، وأشكر القيادات في المجال الرياضي والذي دعوا لنبذ التعصب.. أطالب الجمهور بالاحترام والالتزام للرياضة.. الخاسر لن يكون فاشلًا والمنتصر لن يكون البطل الأبدي، وأطلب من اللاعبين أيضًا الالتزام بالأخلاق الرياضية."

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غدًا الجمعة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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