عضو بـ القومى للمرأة: لقاء انتصار السيسي كسر الحواجز بين المواطن وأسرة الرئيس

أعربت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بأول لقاء تليفزيوني لقرينة الرئيس مع إسعاد يونس، لافتة إلى أن البرنامج يعطينا قيما إيجابية وأفكاره هادفة واللقاء كان حميميا ووصل للقلب بسرعة.





وأضافت رانيا يحيى لـ صدى البلد، أن قرينة الرئيس بعثت برسائل هامة للمجتمع المصرى عن تربية الفتيات وتدليلهن وتربية الأبناء وتماسك الأسرة وحالة الحب والمشاركة بين الطرفين.





وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة أن اللقاء كسر الحواجز بين المواطن وأسرة الرئيس، لأن أسرتهم هى توليفة طبيعية موجودة فى المجتمع المصرى.





ولفتت إلى أن توقيت البرنامج هام لأن الرئيس فى الفترة الرئاسية الثانية كان هدفه بناء الإنسان، ونحن نحاول استعادة الشخصية المصرية والبرنامج به رسائل مباشرة وبشكل غير مباشر ويرسخ للقيم المفتقدة وأثر فى الناس.





وأشارت إلى أن العلاقة بين الرئيس وزوجته واحترامه لزوجته وتقديره للمرأة المصرية ينم عن أن والدته رسخت داخله هذا التقدير، وهو ما أكدت عليه السيدة الأولى فى حديثها التلقائى المريح ووجهها البشوش وتلقائيتها ومصريتها التي خاطبت بها الشعب المصرى والعالم العربى لأن هناك حالة من الألفة بينها وبين الشعب المصرى وهو ما يؤكد أن النجاح بدايته من الأسرة والنشأة.





وأوضحت أن السيدة الأولى تحدثت عن تدليل الفتيات وأكدت أن ذلك لا يتنافى مع المسئولية لأن التدليل فى بيت الأهل يجعل البنت قوية وترى المسئولية فى إطار ذلك.





وعرضت قناة "dmc" اليوم، لقاء خاصا مع انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.





وتحدثت زوجة الرئيس فى حوارها عن نشأتها وزواجها من الرئيس وطريقة تربيتهم للأبناء، وعن حي الرئيس لعمله وتطرقت للحديث عن مصادر سعادته وكشفت عن سر اهتمامه وانحيازه للمرأة المصرية وعن أحلامه.



