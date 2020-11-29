سعد رمضان: تخلصت من اكتئاب كورونا بالرياضة

كشف المطرب اللبناني سعد رمضان عن طريقته للتخلص من الإكتئاب الذي سيطر على الجميع بعد ظهور جائحة كورونا.





وقال رمضان لـ "صدى البلد": "حاولت اشغل نفسي، والعب الكثير من الرياضة، مع اخذ الاحتياطات، وكان لدى فرصة كبيرة لأقوم بعمل سياحة في لبنان، فهذه المرة الاولى التي اتجول فيها بلبنان".





كان المطرب اللبناني سعد رمضان كشف عن المتغيرات التي طرأت عليه بعد انتشار فيروس كورونا، وكيف اثر عليه ماديا ومعنويا ونفسيا.





وقال لـ "صدى البلد": كورونا اثرت على العالم كله ماديا ومعنويا ونفسيا، وليس المغنيين فقط، ولم يكن يتخيل احد ان نصل لتلك النقطة، او يتصور ماحدث في العالم، وكل المغنيين توقفوا لتلك الظروف، ولم تطرح اعمال سوى قليلة حديدة، حتي انا لم اقدم سوى اغنية واحدة عن بيروت بعد انفجار المرفأ.





على الجانب الاخر كان قد كشف المطرب سعد رمضان عن السبب وراء اتجاه عدد كبير من الفنانين إلي البيزنس الخاص.





وقال سعد رمضان لـ صدى البلد: "الفكرة أننا بمرحلة صعبة، وكثير من الفنانين لا يوجد لديهم حفلات أو عمل حاليا بسبب الكورونا، لذلك عدد كبير منهم أصبح يفكر في مصدر دخل آخر بعيد عن الفن".









وتابع: "وأنا أفكر في هذا الأمر منذ أن دخلت الفن، خصوصا أنني رأيت نجوما كبار يعانون، ولبنان لا يؤمن شيئا للفنانين، فالجميع هنا يعتمد على نفسه.





وكشف الفنان سعد رمضان عن الأحوال الآن فى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال فى تصريحات لـ "صدى البلد": لا أحب أن أكون سلبيا ولكن الحياة في لبنان ترجع إلى الوراء يوم بعد يوم، من قبل الانفجار، ومنذ أكثر من ٣٠ عام يحكمنا أناس لا يستحقون السلطة.

وتابع سعد رمضان: "أنا اعتبر الانفجار بداية النهاية، فقد كان انفجارا كبيرا جدا، وكل فرد في لبنان خسر شيئا ما، وعلى الرغم أنني بخير أنا وأسرتي، إلا أن الأمل كسر بداخلنا، وأتمني معجزة لنتخطى هذه المرحلة وتمر على خير.



