ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سعد رمضان: تخلصت من اكتئاب كورونا بالرياضة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
كشف المطرب اللبناني سعد رمضان عن طريقته للتخلص من الإكتئاب الذي سيطر على الجميع بعد ظهور جائحة كورونا.

وقال رمضان لـ "صدى البلد": "حاولت اشغل نفسي، والعب الكثير من الرياضة، مع اخذ الاحتياطات، وكان لدى فرصة كبيرة لأقوم بعمل سياحة في لبنان، فهذه المرة الاولى التي اتجول فيها بلبنان".

كان المطرب اللبناني سعد رمضان كشف عن المتغيرات التي طرأت عليه بعد انتشار فيروس كورونا، وكيف اثر عليه ماديا ومعنويا ونفسيا.

وقال لـ "صدى البلد": كورونا اثرت على العالم كله ماديا ومعنويا ونفسيا، وليس المغنيين فقط، ولم يكن يتخيل احد ان نصل لتلك النقطة، او يتصور ماحدث في العالم، وكل المغنيين توقفوا لتلك الظروف، ولم تطرح اعمال سوى قليلة حديدة، حتي انا لم اقدم سوى اغنية واحدة عن بيروت بعد انفجار المرفأ.

على الجانب الاخر كان قد كشف المطرب سعد رمضان عن السبب وراء اتجاه عدد كبير من الفنانين إلي البيزنس الخاص.

وقال سعد رمضان لـ صدى البلد: "الفكرة أننا بمرحلة صعبة، وكثير من الفنانين لا يوجد لديهم حفلات أو عمل حاليا بسبب الكورونا، لذلك عدد كبير منهم أصبح يفكر في مصدر دخل آخر بعيد عن الفن".


وتابع: "وأنا أفكر في هذا الأمر منذ أن دخلت الفن، خصوصا أنني رأيت نجوما كبار يعانون، ولبنان لا يؤمن شيئا للفنانين، فالجميع هنا يعتمد على نفسه.

وكشف الفنان سعد رمضان عن الأحوال الآن فى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال فى تصريحات لـ "صدى البلد": لا أحب أن أكون سلبيا ولكن الحياة في لبنان ترجع إلى الوراء يوم بعد يوم، من قبل الانفجار، ومنذ أكثر من ٣٠ عام يحكمنا أناس لا يستحقون السلطة.

وتابع سعد رمضان: "أنا اعتبر الانفجار بداية النهاية، فقد كان انفجارا كبيرا جدا، وكل فرد في لبنان خسر شيئا ما، وعلى الرغم أنني بخير أنا وأسرتي، إلا أن الأمل كسر بداخلنا، وأتمني معجزة لنتخطى هذه المرحلة وتمر على خير.

يذكر أن سعد رمضان شارك للمرة الرابعة في مهرجان الموسيقى العربية الذي انتهت دورته الـ ٢٩ منذ أيام، ويحرص "سعد" على تقديم أغان مختلفة تتناسب مع أذواق جمهور الأوبرا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعد رمضان في حوار لـ صدى البلد: لبنان تحتاج معجزة لتحقيق الاستقرار..ومهرجان الموسيقى الأهم في الوطن العربي

سعد رمضان لـ صدى البلد: لبنان يحتاج إلى معجزة لتخطى المرحلة

سعد رمضان يكشف لـ صدى البلد أسباب اتجاه النجوم للبيزنس

سعد رمضان يشرح تأثير فيروس كورونا على حياته (خاص)

أخبار الفن.. نتيجة مسحة كورونا لـ علا رشدي وزوجها.. وتأثير كورونا على حياة سعد رمضان

ترشيحاتنا

الرقية الشرعية للأطفال تحفظهم من العين والحسد

ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة: أكره الخيانة وزواجي الأول انتهى بسببها

مش هقول صح أو غلط .. وزير الرياضة عن تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك |فيديو

بعد الارتفاع الجنوني في عدد إصابات كورونا..إعلان حظر التجول في مدينة أمريكية

محمود كهربا: الخطيب فوجئ بالتحية العسكرية وقالي اهدى يا مجنون.. فيديو

جانبه الصواب.. أحمد المسلماني يعتذر لأسرة الرئيس مبارك بسبب واقعتين فى الطبعة الأولى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين رينو "ستيب واي" و "سانديرو" 2021 .. صور

عنصرية جديدة.. باريس تتحول إلى كتلة نيران بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر| صور