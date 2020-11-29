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أخبار العالم

بـ 1009 إصابات و17 وفاة.. الجزائر تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:45 م
إصابات كورونا _ ارشيفي
إصابات كورونا _ ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


كما سجلت الوزارة أيضا 17 حالة وفاة خلال الساعات القليلة الماضية وفق بيان وزارة الصحة الجزائرية. 


وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 82221 حالة.


وكانت الجزائر أدانت بشدة، إصدار البرلمان الأوروبي لائحة ينتقد فيها حقوق الإنسان بالجزائر، نافية ما ورد فيها.


وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان لها - "لقد أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يصدر، وفقًا لإجراء يسمى بـ (العاجل) أقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته وفي حق الدولة الجزائرية".


وأضاف البيان: كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثارا للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابُها ضد أعضاء من الحراك الشعبي "اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".


ونفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي، قائلة - في بيانها - "إن الجزائر تكذب مع أقصى قدر من الازدراء جملةَ الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة".


وأضاف البيان "إذ تستنكر الجزائر اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية، الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية، فإنها تدين بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في حين أن جميع المؤشرات تميل إلى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية".


وأشار البيان إلى أن الجزائر تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، وعليه فإن الجزائر لا يمكنها قبول تدخلات أية مؤسسة أوروبية حتى ولو كانت منتخبةً في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفجة والمرفوضة.
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