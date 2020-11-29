طفل يقود ميكروباص ويدهس 5 أشخاص.. وأحمد موسى: ما ذنب الناس تلقى حتفها بسبب إهمال أب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طفلا يقود ميكروباص بطريقة جنونية دهس 5 أشخاص بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «نتمنى صدور بيان من النيابة العامة لتوضيح ما حدث والإجراءات التي تم اتخاذها».





وأردف موسى: «ما ذنب الناس التي تلقى حتفها بسبب إهمال والد الطفل»، مؤكدا أن المجتمع سيكون سعيدا عندما يدفع الأب ثمن الإهمال.





وأكد موسى، أنه تم ضبط الطفل ووالده، مشيرا إلى أنه لولا لطف الله لكان أعداد الضحايا تضاعف.





وشدد موسى على أهمية مواجهة هذه الظواهر والردع لمرتكبيها لضمان عدم تكرارها .





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفل تسبب فى تشغيل سيارة ميكروباص داخل موقف بالغربية مما تسبب فى اندفاعها واصابة عدد من الاشخاص.





وكانت الاجهزة الامنية تمكنت من ضبط شخص بالغربية لقيام نجله بالعبث بالسيارة ملكيته "ميكروباص" أثناء توقفها بأحد المواقف بمدينة المحلة بالغربية ، مما أدى إلى تشغيلها فجأة وإندفاعها نحو المتواجدين أمام أحد المحال التجارية وإصابة بعضهم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .





وعلى جانب اخر نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن الادعاء بنقل النزيلة آية كمال الدين حسين – إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف إحتجاز غير آدمية.





مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا حيث أن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.





كما أشار المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن حيث إنها تعانى من حساسية بالصدر وتتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لها.





وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.