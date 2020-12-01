إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الغربي بسوهاج

أصيب 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الغربي بناحية المحامدة القبلية بمحافظة سوهاج





وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين على الطريق الزراعي الغربي بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز.





وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أنور. س. ع"، 47 عامًا، مدرس، ويُقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ملاكي، قيادة "هشام. ح. ا"، 30 عامًا، سائق، ويُقيم دائرة قسم الكوثر، ونتج عن الحادث إصابة كل من:"قائدي السيارتين، وداليا. ا. ع، 20 عامًا، طالبة، وتُقيم دائرة المركز، ومصطفى. م. م، 30 عامًا، مندوب مبيعات، ويُقيم دائرة مركز أخميم، خلود. ا. ص، 20 عامًا، طالبة، وتُقيم دائرة قسم أول سوهاج، مصابين بأشتباه ما بعد الأرتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.