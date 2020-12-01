بعد خروجه مصابا وإهداره لانفراد أمام وست هام.. تريزيجيه يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تريزيجيه؛ بعد اضاعته هدفا مؤكدا امام فريق وست هام بالدوري الانجليزي الممتاز وتعرض لإصابة قوية خرج على اثرها من المباراة.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





- "‏تريزيجيه بعدما أهدر فرصة هدف مؤكد حصل على ضربة جزاء وأصيب ولاعب استون فيلا ضيع ضربة الجزاء!" .





- "‏تريزيجيه ضيع هدف مؤكد من اسيست واتكينز قام واتكينز ضيع ضربة الجزاء اللي حصل عليها تريزيجيه على اساس بيردهاله يعني".





وقال أخرون "‏ماذا أضعت يا تريزيجيه!" و "‏‏الف الف سلامه علي نجمنا وفخرنا تريزيجيه اللي بيثبت كل مباراة أد ايه انه راجل وانه دائما بيبذل اقصي مع عنده حاول كتير وجاب بنالتي لفريقه واتعور وكان رافض يطلع من الملعب.لازم الناس تعرف أد ايه الناس دي بتتعب علشان اسم بلادنا يتردد دائما.فخورين بك والف سلامه عليك ".





وفاز وست هام على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح أوجبونا التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 2، لكن "جاك جيراليش" عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 26.





وفي الدقيقة 46، أحرز بوين الهدف الثاني لوست هام يونايتد.





وتحصل محمود حسن تريزيجيه، على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





تريزيجيه تحصل على ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 70 بعد تعرضه للشد من قبل ريس لاعب وست هام، ليقع على الأرض ويصطدم وجهه بحذاء لاعب الخصم، لتسيل الدماء من رأسه ويتم استبداله بزميله بيرتراند تراوري.





وأضاع زميله واتكينز ركلة الجزاء في الدقيقة 74 عندما سدد الكرة في عارضة مرمى وست هام، لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين مقابل هدف.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز العاشر.





أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في ختام منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج".



