كأس مصر.. الزمالك يضغط بقوة على طلائع الجيش في الشوط الثاني

انتهت أحداث 60 دقيقة من أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي "1-1"، ضمن منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر .





وشهدت الشوط الاول ضعطا هجومبا شرسا من لاعبى الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .





وتمكن لاعبو الزمالك من السيطرة على المباراة من جديد وشن الهجمات على مرمي شباك طلائع الجيش حيث تمكن مصطفى محمد من تسديد سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة.







