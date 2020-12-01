إيهاب عباس: ترامب سيعلن في 20 يناير خوضه انتخابات الرئاسة 2024

أكد الكاتب الصحفي إيهاب عباس الباحث في الشأن الأمريكي، أن فرص دونالد ترامب منعدمة في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.









وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن شخصية ترامب غير انهزامية، لافتا إلى أن هناك دراسة بحثية تؤكد أن ترامب مرشح قوي للحزب الجمهوري.









وأشار الباحث في الشأن الأمريكي، إلى أن دونالد ترامب سيعلن في 20 يناير عن خوض انتخابات الرئاسة 2024، مشيرا إلى أن دونالد ترامب لم يعترف بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.









وتابع الكاتب الصحفي إيهاب عباس الباحث في الشأن الأمريكي، أن قيادات الحزب الجمهوري أدركت أن ترامب انتهى، مستدركا: أشعر أن هناك أدوارا خفية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السابقة.







