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توك شو

الأحمر إلى نهائي كأس مصر.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الاتحاد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:15 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بمناسبة التأهل لنهائي كأس مصر، بعد هزيمة نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن النادي الأهلي هزم نادي الأتحاد السكندري في مباراة كبيرة، مضيفا :"الاتحاد تقدم وقفشة بعد كدا تعادل كالعادة وحمدي فتحي حط الثاني للأهلي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في النهائي كأس مصر، بعد ما هزم الزمالك في مباراة كبيرة.
وعلق الإعلامي أحمد موسى، على خروج نادي الزمالك من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من نادي طلائع الجيش.

وقال موسى، أنه : واضح إن الروح مش موجودة، وطلائع الجيش حقق مفاجأة وذهب للنهائي، وتتوالى الأمور في نادي الزمالك.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن طلائع الجيش حقق مفاجأة وأخرج الزمالك من بطولة كأس مصر، مستدركا  أتمنى أن تعود الروخ مرة أخرة للزمالك.

وتابع الإعلامي أحمد موسى،  :"مرة تانية شيكابالا يسجل هدف رائع لنادي الزمالك وجميل جدا من ضربة حرة مباشرة ويبدع في هذه الأيام وكنا نتمنى أن يظهر لاعبو الزمالك بروح أفضل ولديهم لاعبين جيدين".
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