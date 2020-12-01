الأحمر إلى نهائي كأس مصر.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الاتحاد

هنأ الإعلامي أحمد موسى ، جماهير النادي الأهلي بمناسبة التأهل لنهائي كأس مصر، بعد هزيمة نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.





وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن النادي الأهلي هزم نادي الأتحاد السكندري في مباراة كبيرة، مضيفا :"الاتحاد تقدم وقفشة بعد كدا تعادل كالعادة وحمدي فتحي حط الثاني للأهلي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في النهائي كأس مصر، بعد ما هزم الزمالك في مباراة كبيرة.