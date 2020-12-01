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تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الزمالك من كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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عادل نصار

علق الإعلامي أحمد موسى، على خروج نادي الزمالك من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من نادي طلائع الجيش.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، : واضح إن الروح مش موجودة، وطلائع الجيش حقق مفاجأة وذهب للنهائي، وتتوالي الأمور في نادي الزمالك.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن طلائع الجيش حقق مفاجأة وأخرج الزمالك من بطولة كأس مصر، مستدركا  أتمنى أن تعود الروخ مرة أخرة للزمالك.


وتابع الإعلامي أحمد موسى،  :"مرة تانية شيكابالا يسجل هدف رائع لنادي الزمالك وجميل جدا من ضربة حرة مباشرة ويبدع في هذه الأيام وكنا نتمنى أن يظهر لاعبو الزمالك بروح أفضل ولديهم لاعبين جيدين".


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