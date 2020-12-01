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تكدس وزحام أولياء الأمور أمام أحد المعامل في كفر الزيات.. موقف صارم من وكيل وزارة الصحة بالغربية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لتكدس وزحام أوليا الأمور أمام أحد المعامل في كفر الزيات لاجراء تحاليل السمنة والتقزم لأبنائهم.

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مبادرة الانيميا والتقزم امتداد لمبادرة 100 مليون صحة، مضيفا أن لجنة العلاج الوقائي ستتوجه لمعمل كفر الزيات غدا لحل الأزمة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه سيتم التعاقد مع معامل أخرى من أجل إجاءا تحاليل الأنيميا والتقزم بكفر الزيات.


وقال موسى، إنه :"ازاي يتم هذا الامر بالشكل ده وليه في معمل واحد والمفروض ميكونش بالشكل ده، واللي بيحصل ازاي يحصل واحنا في أزمة فيروس كورونا المستجد ولازم يكون في طرق أفضل من كدا".

وناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتخصيص أكثر من معمل لاجراء التحاليل وليس معمل واحد فقط، قائلا :"عايزين نريح الناس، والناس تقف بالساعات علشان تعمل التحاليل".

وتساءل مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"لماذا يتم تخصيص معمل تحاليل واحد فقط للسمنة والتقزم بكفر الزيات"، متابعا أنه :"إحنا في زمن الكورونا وتيجي من عندنا احنا المشكلة طب ازاي يا وزارة الصحة".

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